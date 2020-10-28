П'яний водій влетів у дерево на Рівненщині, пасажирка випала з авто і загинула. ФОТО

Близько 4 години ранку п'яний водій у смт Млинів вилетів на узбіччя і врізався в дерево. Пасажирка випала з авто і загинула на місці. Ні водій, ні ще один пасажир не постраждали.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті ДТП загинула пасажирка легковика, 29-річна мешканка Млинова. Від удару вона випала з авто й дістала травми, несумісні з життям. У салоні транспортного засобу був ще один пасажир - 25-річний житель села Пугачівка. Ні він, ні водій в ДТП не постраждали", - сказано в повідомленні поліції.

Водія затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому збираються повідомити про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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