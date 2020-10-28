Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вибух стався в каналізаційному колекторі на вул. Тростянецькій. Про стан постраждалих поки нічого не відомо, офіційної інформації від поліції ще немає.