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Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вибух стався в каналізаційному колекторі на вул. Тростянецькій. Про стан постраждалих поки нічого не відомо, офіційної інформації від поліції ще немає.

Про НП повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua  і видання "Київ оперативний", інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в колекторі стався вибух, постраждали чотири людини. На місці події працюють спецслужби.

Через аварію утворився затор, на вул. Тростянецькій ускладнено рух - повідомляє в Telegram патрульна поліція Києва.

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Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 01
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 02
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 03
Каналізаційний колектор вибухнув у Києві, постраждали 4 людини, - ЗМІ 04

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    это что, начался сезон массовых диверсий?!..
    может быть Баканов пошутит что-нибудь по этому поводу?!
  • Игорь Монахов
    я как-то говорил ровно год назад что в Киеве изношена вся инфраструктура на 80% и то что мы пережили прошлую зиму без особых ЧП это заслуга Небес..
  • Cтарий Кінь
    Зношеність інфраструктури. Гроші деруть скаженні, а на ремонти у них не залишається. Скоро мабуть повернуть все державі.
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