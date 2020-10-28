В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України розкрила схему незаконного ввезення на територію країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення СБУ.

"За попередніми даними слідства СБУ, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що порушники для переправлення комплексів через кордон використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

У результаті їхніх дій державному бюджету України було завдано збитків на більш ніж 20 млн грн.

"Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили документи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.





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