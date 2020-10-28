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В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України розкрила схему незаконного ввезення на територію країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення СБУ.

"За попередніми даними слідства СБУ, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості організували протиправну схему імпорту озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для Збройних Сил України. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару", - повідомляє СБУ.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 01

Зазначається, що порушники для переправлення комплексів через кордон використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн.

У результаті їхніх дій державному бюджету України було завдано збитків на більш ніж 20 млн грн.

"Ці зенітно-ракетні комплекси до українського війська не потрапили. Фігуранти складували їх на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області. За попередньою інформацією, частину незаконно ввезеного озброєння було реекспортовано за кордон", - йдеться в повідомленні.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 02

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів справи, правоохоронці виявили документи, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.

На виявлені зразки озброєння накладено арешт.

В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 03
В Україну незаконно ввезли три зенітно-ракетні комплекси радянського виробництва на більш ніж 110 млн грн, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Андрей Андрийко
    Сколько советского металолома, а сколько труда и денег!!!!! Гребаный Гулаг!
  • John Pollack
    Эдак наши коррупционеры могут и БУК в Украину затащить из которого сбили Боинг и тогда на нас точно всю вину свалят .
  • Андрей Новиков 1f858445
    Служба Бабла України, як завжди в зоні відкатів.
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