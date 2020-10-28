Глава ОП Єрмак показав, як живуть його батьки і брат. ФОТОрепортаж

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав журналістам квартиру, в якій, за його словами, живуть його батьки і фігурант кримінальної справи про корупцію - брат Денис.

Андрій Єрмак запросив у гості до батьків журналістів видання "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, батьки Єрмака живуть "у типовій хрущовці на бульварі Дружби народів". Брат глави ОП Денис під час чаювання був удома, але не вийшов до кореспондентів. За словами батьків, він спав у своїй кімнаті після крапельниць, які йому ставлять після контузії в АТО.

Єрмак-старший - корінний киянин, його дружина - із Санкт-Петербурга. Вони познайомилися й одружилися 1971 року, зазначає видання.

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"Батько глави ОП Борис Михайлович Єрмак наприкінці 1980-х обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані і там же познайомився з тоді маловідомим, а згодом впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Зараз він через релігійну громаду повʼязаний з другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. Багато років тому Андрій Єрмак допомагав Емануїлову відкрити компанію в Україні", - пише "Бабель".

Сам глава ОП про батьків говорить так: "Я не люблю виставляти себе і сімʼю напоказ, але я вже втомився слухати цей бруд про тата з ФСБ і про щось іще. Ось, будь ласка, можете побачити, де вони живуть, як живуть - у Києві, в простій квартирі. Ось усе, що у них є. Я пишаюся своїми батьками".

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Усі фото - видання "Бабель"









