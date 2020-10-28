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Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані. ФОТОрепортаж

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У результаті аварії на Новодарницькому колекторі в Києві постраждали 4 комунальники "Київводоканалу". Одного чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДСНС.

Зазначається, що "Київводоканал" проводив ремонтні роботи на перехресті вул. Тростянецької і Харківського шосе, в Дарницькому районі столиці. У цей час в колекторі сталася аварія і чоловіків змило великим напором холодної води.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 01

Рятувальники ДСНС витягли постраждалих з колектора і передали працівникам медичної служби. Одного чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні. Іншим трьом допомога надавалася на місці.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 02

"Київводоканал" підтвердив інформацію і повідомив про початок службового розслідування причин події.

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 03

Вибух колектора в Києві: один постраждалий комунальник у важкому стані 04

"Сьогодні на вул. Тростянецька, 8 під час проведення планових робіт на Новодарницькому колекторі сталася надзвичайна ситуація - за попередньою інформацією - витік газу, в результаті чого постраждали наші співробітники", - повідомив "Київводоканал".

Раніше повідомлялося, що в Києві стався вибух у газовому колекторі, в результаті якого постраждали 4 людини.

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