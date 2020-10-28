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Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує. ФОТОрепортаж

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Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує. ФОТОрепортаж
Азербайджан заявив про ракетний обстріл касетними зарядами житлового району міста Барда.

Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня, приблизно о 13:00 збройні сили противника обстріляли густонаселену частину міста Барда із застосуванням заборонених міжнародним правом касетних бомб, унаслідок чого 21 людина загинула, приблизно 70 зазнали поранень, цивільній інфраструктурі міста та транспортних засобів було завдано значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Помічник президента Хікмет Гаджієв опублікував у Twitter наслідки обстрілу. На деяких фотографіях видно частини касетних снарядів.

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує 01
Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує 02Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує 03

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У Міноборони Вірменії заявили, що війська не вели вогонь із РСЗВ "Смерч" і це брехливе звинувачення. При цьому азербайджанську сторону звинуватили в ракетному обстрілі міст невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Шуша і Степанакерта.

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує 04

Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує 05

Топ коментарі

  • WerwolfSity
    А що, зразковий учень кремля. "Єто не ми" - їх кредо.
  • Elxan Fuad Turan
    Твари с помошю русских бомбят мирные города Азербайджана....помните бомбешку норода Мариупол русские сказали это не мы это ВСУ Украине бомбят сваи города.
  • Tel Saf
    Ху#ло подговаривает гнилых армян стрелять по мирным гражданским городам Азербайджана, чтобы азербайджанцы ответили аналогично, по городам территориальной армении. Далее, это даст ху#лу формальное право в целях "защиты члена ОДКБ" вступить в войну и "защитить" их, хотя на самом деле, будет месиво, и армяне по-любому аутсайдеры и станут загеноциденными жертвами, т.к. своих мозгов у них никогда не было.
    Далее, Турция вступится за Азербайджан и начнет бомбить кацапов на территории армении, где дислоцируются кацапские войска в кол-ве 5000 свинособак.
    Конфликт грозит перейти в крупный региональный, где скрестнутся Турция, мордор, Иран, армения и Азербайджан.
    Дадее конфликт заденет Грузию и перейдет на дагестан и чесню, где противники кадыркина тоже поднимут штыки.
    Раша в итоге потерпит поражение, как всегда. Не зря министр обороны Турции ездит по всем среднеазиатским республикам и подписывает с ними военные договора о сотрудничестве.
    Коней рашке наступит только при непосредственном участии Турции, которая покажет кузькину мать кацапам.
    Желаю победы Азербайджану и Турции, они наши союзники против мордора!
    Слава Україні!
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