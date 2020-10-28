Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі Барди і загибелі 21 мирного мешканця. Єреван заперечує. ФОТОрепортаж

Азербайджан заявив про ракетний обстріл касетними зарядами житлового району міста Барда.

Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану, передає Цензор.НЕТ.

"28 жовтня, приблизно о 13:00 збройні сили противника обстріляли густонаселену частину міста Барда із застосуванням заборонених міжнародним правом касетних бомб, унаслідок чого 21 людина загинула, приблизно 70 зазнали поранень, цивільній інфраструктурі міста та транспортних засобів було завдано значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

Помічник президента Хікмет Гаджієв опублікував у Twitter наслідки обстрілу. На деяких фотографіях видно частини касетних снарядів.





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У Міноборони Вірменії заявили, що війська не вели вогонь із РСЗВ "Смерч" і це брехливе звинувачення. При цьому азербайджанську сторону звинуватили в ракетному обстрілі міст невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) Шуша і Степанакерта.