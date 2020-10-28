Для постачання окупованого Сімферополя прокладають ще один водогін. ФОТО

У Білогірському районі проводяться підготовчі роботи для будівництва Бештерек-Зуйського водозабору і водоводу до насосної станції Біла.

За інформацією підконтрольного Кремлю "Міністерства будівництва і архітектури Криму", ці об'єкти будують для постачання Сімферополя водою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Було ухвалено рішення освоїти це родовище підземних вод. Міністерству будівництва і архітектури Криму доручили розпочати з 19 жовтня поточного року до реалізації цього об'єкта. На цей момент узгоджена траса водоводу і потужність насосної станції", - повідомив глава відомства Михайло Храмов.

За його словами, підрядна організація готує об'єкт, а саме знімає родючий шар ґрунту.

"На території обладнане будівельне містечко, проведена мобілізація 16 одиниць техніки та 26 робітників. До середини наступного тижня їх кількість збільшиться до 27 одиниць техніки та до 40 будівельників. Також глава кримського Мінбуду повідомив, що виконання основних робіт розпочнуть до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

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Чиновник повідомив, що з цього водозабору почнуть качати воду в квітні 2021 року.





Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану із забезпечення надійного водопостачання Криму". Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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