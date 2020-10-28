ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст повинні впродовж місяця відзвітувати про вжиті заходи щодо звільнення Ситника, - окрема постанова ОАСК. ДОКУМЕНТ

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді заступника керівника Головного підрозділу детективів - керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Кареєва, а заодно виявив невиконання рішення КС про звільнення його начальника Артема Ситника.

Відповідна інформація міститься в окремій постанові, копія якої є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"З метою усунення причин та умов, які призвели до порушення вимог законодавства щодо невиконання рішення Конституційного Суду України від 28.08.3030 у справі №9-р/2020", суд ухвалив направити окрему ухвалу в ДБР, НАБУ, Кабмін, РНБО, Мін'юст. Кожен із цих органів повинен відповідно відреагувати, щоб рішення КС було виконано.

"Зобов'язати Кабінет Міністрів України, Раду національної безпеки та оборони України, Державне бюро розслідувань, заступників директора Національного антикорупційного бюро України (першого заступника і заступників) і Мін'юст повідомити до Окружного адміністративного суду міста Києва про вжиті заходи не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали з посиланням на номер адміністративної справи "640/11970/20", - сказано в документі.

Зазначається, що постанова набирає чинності з моменту її підписання. Водночас, її можна оскаржити в Шостому апеляційному суді в 15-денний термін.

Підписав документ суддя Віталій Амелехін.













Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.

Пізніше в суді уточнили, що визнано протиправним і скасовано наказ директора НАБУ про застосування дисциплінарного стягнення до позивача, а також розпорядження директора НАБУ, яким була припинена державна служба Олександра Кареєва, і відновив його на посаді Заступника Керівника Головного підрозділу детективів - Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ.