Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора. ФОТО

Бабушкінський районний суд Москви засудив до 7 років і 1 місяця позбавлення волі колишнього співробітника ГРУ Максима Лунєгова за вбивство помічника Бутирського міжрайонного прокурора Дмитра Некрасова.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Визнати винним Лунегова за ч. 1 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності), а також за ч. 3 ст. 162 КК РФ (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Шляхом часткового поєднання покарань Лунєгова засуджено до позбавлення волі на строк до 7 років і 1 місяць з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказано в документі.

Лунєгов повністю визнав провину і співпрацював зі слідством, у зв'язку з чим справа була розглянута в особливому порядку - без вивчення доказів. Вирок набрав сили.

Помічника прокурора Некрасова було знайдено мертвим в орендованій квартирі в Москві в 2019 році. На його тілі, як повідомляє L.R, були виявлені забої, садна і синці, а в роті була краватка. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Пізніше повідомлялося, що Некрасов став жертвою "мисливців на геїв".

Як стало відомо слідчим, помічник прокурора запросив знайомих до себе додому. Глухих і Лунєгов приїхали до помічника прокурора в гості, після чого, за даними слідства, вступили з ним у статевий зв'язок. Потім побили його і пограбували, залишивши зв'язаним. Це призвело до смерті Некрасова. Здобиччю зловмисників стали 100 рублів і речі загальною вартістю 42,8 тис. рублів.

Пізніше було оголошено про затримання одного з нападників - ним виявився 21-річний уродженець Пермі Андрій Глухих. У суді щодо обрання йому запобіжного заходу слідчий заявив, що підозрювані "вступили в злочинну змову, спрямовану на напад на громадян нетрадиційної сексуальної орієнтації з метою розкрадання їхнього майна і заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю".

Бутирський суд Москви заарештував Глухих. Лунєгова було оголошено у федеральний, а потім у міжнародний розшук. Пізніше його затримали в Бішкеку.