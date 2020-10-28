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Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора. ФОТО

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Бабушкінський районний суд Москви засудив до 7 років і 1 місяця позбавлення волі колишнього співробітника ГРУ Максима Лунєгова за вбивство помічника Бутирського міжрайонного прокурора Дмитра Некрасова.

Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

"Визнати винним Лунегова за ч. 1 ст. 109 КК РФ (спричинення смерті з необережності), а також за ч. 3 ст. 162 КК РФ (розбій, поєднаний з проникненням у житло). Шляхом часткового поєднання покарань Лунєгова засуджено до позбавлення волі на строк до 7 років і 1 місяць з відбуванням у виправній колонії суворого режиму", - сказано в документі.

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора 01
Фото: oper-1974

Лунєгов повністю визнав провину і співпрацював зі слідством, у зв'язку з чим справа була розглянута в особливому порядку - без вивчення доказів. Вирок набрав сили.

Помічника прокурора Некрасова було знайдено мертвим в орендованій квартирі в Москві в 2019 році. На його тілі, як повідомляє L.R, були виявлені забої, садна і синці, а в роті була краватка. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Співробітника ГРУ ГШ Росії засуджено за вбивство і пограбування свого коханця-прокурора 02
Фото: oper-1974

Пізніше повідомлялося, що Некрасов став жертвою "мисливців на геїв".

Як стало відомо слідчим, помічник прокурора запросив знайомих до себе додому. Глухих і Лунєгов приїхали до помічника прокурора в гості, після чого, за даними слідства, вступили з ним у статевий зв'язок. Потім побили його і пограбували, залишивши зв'язаним. Це призвело до смерті Некрасова. Здобиччю зловмисників стали 100 рублів і речі загальною вартістю 42,8 тис. рублів.

Пізніше було оголошено про затримання одного з нападників - ним виявився 21-річний уродженець Пермі Андрій Глухих. У суді щодо обрання йому запобіжного заходу слідчий заявив, що підозрювані "вступили в злочинну змову, спрямовану на напад на громадян нетрадиційної сексуальної орієнтації з метою розкрадання їхнього майна і заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю".

Бутирський суд Москви заарештував Глухих. Лунєгова було оголошено у федеральний, а потім у міжнародний розшук. Пізніше його затримали в Бішкеку.

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Если бы сотрудник ГРУ ГШ России не убыл бы и не ограбил своего любовника-прокурора то это сделали бы солдаты НАТО.
  • Viktor Zotov
    ждём кино с Безруковым "Смерть ********"
  • Виктор Ямской
    Шекспировские страсти. Ромео и Ромео.
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