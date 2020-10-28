Пожежа майже повністю знищила дерев'яну церкву в Празі, яку привезли з України на початку XX століття. ФОТОрепортаж

У cадах Кінського у Празі майже повністю згоріла дерев'яна церква святого Михайла, яку на початку минулого століття привезли з України. Для гасіння будівлі залучили шість рятувальних бригад.

Як повідомляє місцеве видання Novinky, було оголошено другий рівень тривоги, інформує Цензор.НЕТ. Вогонь охопив нижню частину дерев'яної конструкції церкви. Пізніше пожежники повідомили, що полум'я знищило практично всю будівлю, вежа завалилася.

Як заявив представник пожежної команди Мартін Кавка, вогонь заподіяв великої шкоди, проте ніхто не постраждав.

Причини пожежі встановлюються. За словами пожежників, складний рельєф території, на якій розташована церква, не дозволив їм прибути на місце швидше.











"Я шокований звісткою про пожежу в церкві святого Михайла. Вона була перевезена до Праги з території України і, таким чином, є одним із єднальних "мостів" між Україною і Чехією. Ми закликаємо поліцію детально розслідувати цей інцидент. Ми вважаємо, що відновлення цієї унікальної пам'ятки є справою честі для всіх нас", - написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Пізніше він додав із посиланням на представника магістрату Праги Віта Гофмана, що завтра буде оголошено публічний збір пожертвувань на відновлення церкви.

За даними Суспільне, церква святого Михайла - це дерев'яна церква, побудована у другій половині XVII століття в Україні. У першій половині XX століття її розібрали і перевезли в cади Кінського, де вона стала частиною колекції етнографічного музею. Церква побудована у так званому бойківському стилі з елементами народного бароко. Вона має близько 14 метрів у довжину і вісім метрів у ширину. Висота вежі становила близько 17 метрів. З 2008 року храм використовується православною церквою.

Читайте також: Дерев'яна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж