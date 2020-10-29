"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову". ВІДЕО+ФОТО

Терористи "ДНР" виклали в мережу постановочне відео, на якому зафіксовано нібито "приїзд на передову нардепів "Слуги народу"", а сам ролик коментує "боєць ЗСУ".

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

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Блогер уточнює, що місцем зйомки є окупована Макіївка і публікує низку доказів.

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Вкидання відео було зроблено на одному з каналів терористів у Telegram.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про обстріли, що тривають, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.