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"Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують", - найманці "ДНР" зняли постановочний ролик про "приїзд українських нардепів на передову". ВІДЕО+ФОТО

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Терористи "ДНР" виклали в мережу постановочне відео, на якому зафіксовано нібито "приїзд на передову нардепів "Слуги народу"", а сам ролик коментує "боєць ЗСУ".

Про це повідомляє блогер Necro Mancer, інформує Цензор.НЕТ.

Блогер уточнює, що місцем зйомки є окупована Макіївка і публікує низку доказів.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 01

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 02

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Вкидання відео було зроблено на одному з каналів терористів у Telegram.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 03

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня група депутатів СН вирушила на Донбас. Одні депутати розповіли про обстріли, що тривають, інші - про те, що жителі регіону вдячні владі за дотримання режиму тиші.

22 жовтня на Донбас з робочою поїздкою вирушив і президент Володимир Зеленський.

Наши вийськовы слуг клоуна не пидтрымують, - найманці ДНР зняли постановочний ролик про приїзд українських нардепів на передову 04

Топ коментарі

  • Борис Иванченко 6b5a38ee
    Два валянка - пара. Шо комсомол, шо Штепа. Неля чего то осмелела. Не боится при зеленых быть побритой наголо
  • Толик Тигра
    В тому-то і іронія цього відео, що сепаратюги просто озвучили факти.
  • Валерия Ларченко b661826f
    В общем,кацапы поняли,что Порох входит в силу,и им надо срочно косить бубочку,пока не поздно-мочат шмарклю со всех сторон ,начиная со скабеевой ,закончивая обдроченцами...ну и зажопники истерически стали исполнять сразу после выборов
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