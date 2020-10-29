Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, колишній співробітник органів внутрішніх справ, який не пройшов атестацію, разом зі спільником в одному з кабінетів Міністерства внутрішніх справ запропонували службовій особі Департаменту кадрового забезпечення Нацполіції України 1 млн доларів США за призначення начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області. Зокрема, за ці кошти експравоохоронець розраховував на сприяння в успішному проходженні конкурсу на вакантну посаду, подальше поновлення на роботі та внесення Голові Нацполіції України рекомендації щодо призначення його на посаду начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області.
Правоохоронцями одночасно проведено низку обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах викритих осіб.