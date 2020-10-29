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Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО

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Невідомі кілька разів нанесли на стіни харківського офісу партії "Опозиційна платформа - За життя!" портрет Василя Стуса і напис "Заборонена правда - все одно правда".

Про це повідомляє у фейсбуці громадська організація "Світанок", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета, та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!" - йдеться в повідомленні на сторінці організації.

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Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 02
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Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через високий попит будуть надруковані ще 15 тис. примірників забороненої судом книги про Стуса, - видавництво

Нагадаємо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Також книга вийде в аудіоверсії.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Молодці! Вічна пам'ять Герою!
  • я гражданин Украины
    Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
  • Роман Григоров 63b79507
    Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

    Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
    Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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