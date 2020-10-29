Активістка FEMEN в Одесі догола роздяглася біля будівлі консульства Польщі. ФОТОрепортаж 18+
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".
Службовці Нацгвардії спокійно дочекалися закінчення перформансу, лише раз попросивши дівчину не порушувати громадський порядок.
Зрештою, перекинувши через паркан консульства дві вішалки в кольорах національного прапора Польщі, дівчина одяглася і пішла.
"Ми тут заради польських жінок, щоб підтримати їх у праві на свободу розпоряджатися власним тілом. І нехай земля горить під ногами польського уряду, поки вони не скасують цей закон", - заявила учасниця акції.
Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 22 жовтня заборонив переривати вагітність через хворобу або дефекти розвитку плоду. З цієї причини в країні робили 98% усіх абортів. Тепер вагітність можна перервати тільки в разі зґвалтування, інцесту або загрози життю і здоров'ю матері.
Заборона викликала багатотисячні протести по всій країні.
29 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного суду потрібно "доопрацювати".
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