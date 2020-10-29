Білорусь закрила на в'їзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ. ФОТО

З цих країн у Білорусь впускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт. Випускають з Білорусі вільно, але попереджають, що назад люди повернутися не зможуть. Прикордонники на місцях кажуть, що заборона на в'їзд пов'язана з коронавірусом

Про це повідомляє білоруський портал TUT.by, інформує Цензор.НЕТ.

Про те, що їх не пропускають у Білорусь, читачі порталу стали повідомляти у другій половині дня.

"Всіх охочих з Білорусі випускають. Водіїв і пасажирів міжнародних автобусів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон на виїзд. Водії їхати відмовляються. Деякі пасажири шукають можливість продовжити поїздку", - пише TUT.by.

"На жаль, справді, кордон зараз закрито. Для багатьох це було несподіванкою, зокрема для нас. Ніхто не очікував. Не переживайте, це ніякий не військовоєнний стан. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - цитує видання слова джерела в Гродненській прикордонгрупі.

Один із читачів повідомив журналістам, що перебуває на кордоні з українського боку на переході "Нова Гута" і намагається в'їхати до Білорусі. За його словами, стоїть вже понад 10 машин, фура і пасажирський автобус з українськими номерами. Його теж не пропускають.

"При цьому з Білорусі машини випускають без проблем. До присутніх людей вийшов представник прикордонного переходу. Він пояснив, що кордон закрито у зв'язку з карантинними заходами. Якими саме - не пояснив. Пропонує або чекати на кордоні, або повертатися назад в Україну", - розповів чоловік.

На кордоні з Латвією водіїв легкового транспорту прикордонники попереджають: "Виїхати зможете, повернутися - ні". Два пункти пропуску на білорусько-латвійському кордоні працюють тільки на виїзд, в'їзд закрито.

На КПП "Кузня" польська сторона повідомила "Белсат", що "зупинено рух автобусів і автомобілів, фури пускають. Через коронавірус. Як довго це все буде - невідомо".

На КПП "Бобровник" поляки порадили "шукати причину у білоруської сторони".

У МЗС Білорусі поки не володіють інформацією про закриття кордону, але у відомстві зазначили, що "йдуть консультації з Держприкордонкомітетом".

У довідковій службі Національного аеропорту TUT.BY сказали, що "кордон відкрито, літаки прилітають".