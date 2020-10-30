"Ганьба, ганьба!": Протестувальники під КС запалили фаєри і димові шашки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Протестувальники під стінами Конституційного Суду запалили фаєри і димові шашки на акції "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Зазначають, що протестувальники кидали шашки за паркан на територію Конституційного Суду.
Раніше повідомлялося, що під КС проходить акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.