"Ганьба, ганьба!": Протестувальники під КС запалили фаєри і димові шашки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Протестувальники під стінами Конституційного Суду запалили фаєри і димові шашки на акції "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

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Зазначають, що протестувальники кидали шашки за паркан на територію Конституційного Суду.

Раніше повідомлялося, що під КС проходить акція протесту "Відправимо суддів-зрадників до Ростова" у зв'язку з рішенням Суду скасувати низку антикорупційних норм.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

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Фото: Цензор.НЕТ.