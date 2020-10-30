Воїни 36-ї ОБрМП Володимир Бондарюк та Михайло Старостін загинули в зоні ООС 29 жовтня внаслідок ворожого обстрілу. ФОТО

Учора, 29 жовтня, в районі селища Водяне Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинули Володимир Володимирович Бондарюк, сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти і Михайло Григорович Старостін, старший сержант, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Про це йдеться на офіційній сторінці 36-ї ОБрМП, інформує Цензор.НЕТ.

"Із великим сумом повідомляємо...

29 жовтня близько опівночі поблизу селища Водяне внаслідок ворожого обстрілу загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович.

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Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського глибоко сумує і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисників України.

Вічна Слава і Пам'ять Героям!

Вічно з нами, вічно в строю! "- йдеться в повідомленні.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.



