Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на TUT.by.
Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". За словами дружини, він хотів підтримати школярів, які виконували білоруськомовні пісні й виступали з акціями протесту на перервах.
У МВС повідомили, що "невідомий із плакатом в руках" хвилював уми дітей "протестними поглядами, зірвав навчальний процес і закликав до участі в масових заходах".
Тепер Андрій Осипенко отримав у суді 15 діб арешту. У нього четверо неповнолітніх дітей, троє вчаться в цій школі.
Сьогодні до будівлі школи прийшли понад сотню батьків дітей, які там навчаються. Вони були обурені тим, що напередодні в гімназію приїжджали співробітники міліції в шоломах та бронежилетах і налякали дітей. Директор навчального закладу Андрій Гоцман пояснив, що спрацювала кнопка тривожної сигналізації. Він сам у цей час перебував на нараді. За його словами, на території гімназії з'явилася "незрозуміла людина з плакатом", тому вахтер мала забезпечити дітям безпеку, тому що не знає всіх батьків у лице.
Після 20 хвилин дискусії директор послався на зайнятість і повернувся в гімназію. Батьки кілька разів прокричали йому: "Ганьба!"
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