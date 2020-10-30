Місто Барда в Азербайджані обстрілювали забороненими касетними бомбами виробництва РФ, - ЗМІ. ФОТО

Обстріл міста Барда в Азербайджані, внаслідок якого загинула 21 людина, був здійснений забороненими касетними бомбами виробництва Російської Федерації.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів американського видання The Vice, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Широко заборонені касетні боєприпаси російського виробництва були використані під час нападу на житлові райони в місті Барда, Азербайджан, внаслідок чого загинула 21 особа", - йдеться в публікації.

Журналісти The Vice стверджують, що протягом кількох годин після обстрілу виявили залишки суббоєприпасів від снарядів "Смерч". Вони також зафіксували невеликі круглі воронки в землі, що вказує на використання суббоєприпасів у місцях попадання снарядів, в тому числі на території лікарні та у дворах житлових будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша

Експерти Amnesty International з кризового реагування перевірили фотографії, зроблені репортерами Vice, та ідентифікували фрагменти касетних боєприпасів 9N235 від російських ракет 9М55 "Смерч".

"Amnesty International вперше засвідчила використання Вірменією заборонених касетних бомб у поточному нагорно-карабахському конфлікті після нападу на місто Барда в Азербайджані", - повідомляється на сайті організації.

Як відомо, касетні боєприпаси є зброєю невибіркової дії, і тому їх використання при будь-яких обставинах заборонено Міжнародним гуманітарним правом. Ця зброя також заборонена на міжнародному рівні Конвенцією з касетних боєприпасів - міжнародним договором, підтриманим більш ніж 100 державами світу.

Міністерство оборони Вірменії назвало брехнею заяву Баку про удар по місту Барда "Смерчем".

Дивіться також: Азербайджанські безпілотники "Байрактар" полюють за вірменською піхотою в Нагірному Карабасі. ВIДЕО





