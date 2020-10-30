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Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Київській області Васильківський міськрайонний суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів місцевих виборів на кількох дільницях недійсними.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 01

Під будівлею суду зібралися два мітинги. Один - на підтримку самовисуванця на пост мера Васильківської ОТГ Наталії Баласинович, яка, за результатами першого підрахунку бюлетенів, перемагає.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 02

Інший - проти Баласинович.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 03
Фото: Цензор.НЕТ.

Баласинович розповіла Цензор.НЕТ, що мітинг "слуг народу" є проплаченим, а половина присутніх не є місцевими.

Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 04
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 05
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 06
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 07
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 08
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 09
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 10
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 11
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов Слуги народу про визнання результатів недійсними, люди протестують 12

"Звичайно, вони (Слуга народу. - Ред.) не можуть змиритися з тим, що проста самовисуванка перемогла з таким величезним розривом. Вони намагаються зараз просто способом поліцейського свавілля, тиснуть на правоохоронців, які втручаються прямо у виборчий процес, виконують всі замовлення Дубінського, залякують членів ДВК. ​​Таким чином вони думають спотворити результати. Але я впевнена, що нічого не вийде. Друзі, різниця голосів - 1,5 тисячі. Всі бюлетені є, давайте їх винесемо в центр міста, привеземо всі центральні телеканали України і перерахуємо разом із президентом, міністром МВС. Не треба говорити, що у нас тут щось не так", - сказала Баласинович.

Учасники мітингу від "слуг народу" відмовилися коментувати кореспонденту Цензор.НЕТ, чому вийшли на мітинг.

Окремі представники коротко пояснили, що Баласинович нібито фальсифікує вибори і всі докази цього є у поліції.

Читайте також: Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач

Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
  • Павло ШОвте
    6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

    так ось ти яка, зелена діджиталізація
  • ALEX 13 fb91baed
    Дубинского на кол !!!!!
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