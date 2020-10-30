Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Київській області Васильківський міськрайонний суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів місцевих виборів на кількох дільницях недійсними.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Під будівлею суду зібралися два мітинги. Один - на підтримку самовисуванця на пост мера Васильківської ОТГ Наталії Баласинович, яка, за результатами першого підрахунку бюлетенів, перемагає.

Інший - проти Баласинович.



Фото: Цензор.НЕТ.

Баласинович розповіла Цензор.НЕТ, що мітинг "слуг народу" є проплаченим, а половина присутніх не є місцевими.



















"Звичайно, вони (Слуга народу. - Ред.) не можуть змиритися з тим, що проста самовисуванка перемогла з таким величезним розривом. Вони намагаються зараз просто способом поліцейського свавілля, тиснуть на правоохоронців, які втручаються прямо у виборчий процес, виконують всі замовлення Дубінського, залякують членів ДВК. ​​Таким чином вони думають спотворити результати. Але я впевнена, що нічого не вийде. Друзі, різниця голосів - 1,5 тисячі. Всі бюлетені є, давайте їх винесемо в центр міста, привеземо всі центральні телеканали України і перерахуємо разом із президентом, міністром МВС. Не треба говорити, що у нас тут щось не так", - сказала Баласинович.

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Учасники мітингу від "слуг народу" відмовилися коментувати кореспонденту Цензор.НЕТ, чому вийшли на мітинг.

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Окремі представники коротко пояснили, що Баласинович нібито фальсифікує вибори і всі докази цього є у поліції.

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