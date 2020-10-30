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Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Рік такий...

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Гніздо корупції

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

...але найбільш корумпований

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Якось так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвав п'ять кроків для виходу з конституційної кризи в Україні. ВIДЕО

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Думка народу

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Очікування і реальність

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС визнав неконституційною статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасував кілька повноважень НАЗК, - документ

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Нові запитання

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

ЇЖ ... ТЕ)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення КС сформульовано таким чином, щоб порушити зобов'язання України майже перед усіма західними партнерами, - Шабунін

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Стратегія боротьби з COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Буває...

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Десь у "Шаріте"

Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Скоро...

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2110
  • Ksenia VB
    Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6624
  • Порохобандерівець
    Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6341
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