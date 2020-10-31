В Ізмаїлі п'яний водій в'їхав у дерево: двоє людей загинули, двох госпіталізували, - поліція. ФОТО

В Ізмаїлі нетверезий водій з'їхав з дороги в дерево, двоє людей загинули, ще двох доставлено в лікарню.

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією поліції, близько п'ятої години ранку на проспекті Миру 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево.

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В результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – чоловіків, 2001 та 1990 р.н., - загинули миттєво, ще двоє - жінка та чоловік, 1995-го 1986 -го рн., - з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами.

Чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.