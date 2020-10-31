Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав у дворі капсули до нарізної зброї. Під час фасування боєприпасів стався вибух, і загинув працівник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, 48-річний власник домогосподарства, де сталася трагедія, затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За попередніми даними, різноробочийпід час фасування ящиків з капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки. У результаті вибуху 50-річний чоловік зазнав травм, несумісних з життям.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Бородянського відділення поліції, фахівці підрозділу вибухотехнічної служби.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині внаслідок вибуху снаряда поранено 9-річного хлопчика, - Нацполіція (оновлено). ФОТО





