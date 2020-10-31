Пам'ятник загиблому Герою України лейтенанту Тарасу Матвіїву відкрили на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, серед учасників урочистого відкриття меморіалу були присутні військовослужбовці бригади, побратими, нинішній і попередній командири бригади, друзі, батько і наречена Матвіїва.
"За ініціативи мешканців Троїцького пам’ятник встановили перед місцевою школою. Нині тут навчається чотири десятки учнів та десять діток ходять до садочка, що також розташований у приміщенні навчального закладу. Герой загинув на позиції переднього краю оборони України від російських окупантів, що за півтора кілометра від шкільного подвір’я.
На подвір’ї школи відбувся урочистий ритуал вшанування пам’яті офіцера. Під час заходу рідні та товариші Тараса Матвіїва в пам’ять про загиблого воїна висадили довкола меморіалу дерева", - йдеться в повідомленні.
В ОС нагадують, що лейтенант Тарас Матвіїв загинув 10 липня неподалік села Троїцьке Попаснянського району. Під час мінометного обстрілу російсько-окупаційними військами в один із бліндажів його взводного опорного пункту влучила міна. Матвіїв, ризикуючи життям, врятував двох підлеглих військовослужбовців, а сам загинув.
Указом президента України від 13 липня 2020 року молодшому лейтенанту Тарасові Матвіїву присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
"Прошу, не віддавайте свою свободу і права через паніку та страх. Потім їх доведеться повертати кров’ю", – так казав Герой України лейтенант Тарас Матвіїв.