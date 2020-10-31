Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві. ФОТОрепортаж
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На столичних Позняках будівельний кран упав на проїжджу частину і пошкодив припаркований автомобіль.
Про це повідомляє Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався об 11:20. Будівельний кран упав на проїжджу частину вулиці Мішуги.
"Рятувальники встановили, що під час падіння кран пошкодив припаркований поруч автомобіль. Постраждалих унаслідок НП немає", - сказано в повідомленні.
Кран вдалося підняти з допомогою ще двох кранів. Зараз на місці працює поліція. Слідчі з'ясовують, чи допустили будівельники якісь порушення.