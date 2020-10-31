Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді. ФОТО

Учасники акції протесту біля будівлі Закарпатської обладміністрації вимагали не запроваджувати в Ужгороді, що перебуває у "червоній зоні", жорсткі карантинні обмеження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Посилені карантинні заходи в місті мають запровадити з понеділка, 2 листопада.

На думку протестувальників, карантин вб'є їхній бізнес і залишить їх без роботи.

"Якщо зараз все закриють, то мені не буде чим годувати дітей. Тому я прийшов. На своїй сторінці я закликав людей, щоб прийшли. Мене зараз більше хвилює, щоб підприємці не втратили дохід, адже ми від цього втрачаємо теж", - розповів учасник акції, кухар Костянтин Донець.

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До протестувальників вийшли голова ОДА Олексій Петров та очільник Ужгорода Богдан Андріїв, який озвучив свої пропозиції щодо карантину.

"Не забороняти роботу садочків, навчання школярів до четвертих класів, а учні 5-11 щоб перейшли на дистанційне навчання. Не забороняти роботу громадського транспорту в нашому місті і роботу магазинів, кафе", - запропонував Андріїв.

Голова Закарпатської ОДА Петров зауважив, що в Ужгороді багато інфікованих коронавірусом потребують госпіталізації: "Ви знаєте, скільки у нас в Ужгороді тяжкохворих, які потребують госпіталізації на день? 30! 30 на день! У нас залишилося 100 ліжок".

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Ужгород віднесли до "червоної" зони, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у місті упродовж двох тижнів становив 423 випадки на 100 000 населення, а має бути не більше 320. Від початку пандемії 42 ужгородці померли від ускладнень хвороби. Загалом у місті підтвердили майже 3 000 випадків COVID-19.