Протестувальники вимагали не запроваджувати жорсткий карантин в Ужгороді. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Посилені карантинні заходи в місті мають запровадити з понеділка, 2 листопада.
На думку протестувальників, карантин вб'є їхній бізнес і залишить їх без роботи.
"Якщо зараз все закриють, то мені не буде чим годувати дітей. Тому я прийшов. На своїй сторінці я закликав людей, щоб прийшли. Мене зараз більше хвилює, щоб підприємці не втратили дохід, адже ми від цього втрачаємо теж", - розповів учасник акції, кухар Костянтин Донець.
До протестувальників вийшли голова ОДА Олексій Петров та очільник Ужгорода Богдан Андріїв, який озвучив свої пропозиції щодо карантину.
"Не забороняти роботу садочків, навчання школярів до четвертих класів, а учні 5-11 щоб перейшли на дистанційне навчання. Не забороняти роботу громадського транспорту в нашому місті і роботу магазинів, кафе", - запропонував Андріїв.
Голова Закарпатської ОДА Петров зауважив, що в Ужгороді багато інфікованих коронавірусом потребують госпіталізації: "Ви знаєте, скільки у нас в Ужгороді тяжкохворих, які потребують госпіталізації на день? 30! 30 на день! У нас залишилося 100 ліжок".
Ужгород віднесли до "червоної" зони, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у місті упродовж двох тижнів становив 423 випадки на 100 000 населення, а має бути не більше 320. Від початку пандемії 42 ужгородці померли від ускладнень хвороби. Загалом у місті підтвердили майже 3 000 випадків COVID-19.