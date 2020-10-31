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Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз. ФОТО

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Володимир Весьолкін, власник розташованого в окупованій Горлівці підприємства "Арго", яке забрали терористи, показав на фото розруху на місці квітучого бізнесу.

Фотографії Весьолкін опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це моє приватне підприємство "Арго". Точніше те, що від нього залишилося. Раніше тут працювали люди різних професій. Люди отримували заробітну плату, а місто - податки", - написав Весьолкін.

За його словами, до окупації Горлівка була досить заможним містом.

"Потім прийшла до нас Росія. Ну, як прийшла - на танках приїхала. Обізвали нас "ДНР"... І як наслідок - ні роботи, ні податків. Суцільні злидні", - додав підприємець.

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Весьолкін стверджує, що у місцевого населення є два способи прогодуватися: або перебиватися випадковими заробітками, або йти воювати на боці окупантів.

Згідно з даними з реєстрів, підприємство "Арго" займалося виготовленням виробів із бетону і неспеціалізованою гуртовою торгівлею.

Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 01
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 02
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 03
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 04
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз 05

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Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Свободна экономическая ЗОНА..
    Зе-зе-зе, подивись !!
  • Ivan Pidbujpata
    На лазі теж кацапи хозяйнічалі междупрочім...
    А електрон переключився на електротранспорт... працює потроху
  • саша паламарчук
    А хто був власником ЛАЗа, випадково не кацап?
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