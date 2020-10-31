Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз. ФОТО
Фотографії Весьолкін опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це моє приватне підприємство "Арго". Точніше те, що від нього залишилося. Раніше тут працювали люди різних професій. Люди отримували заробітну плату, а місто - податки", - написав Весьолкін.
За його словами, до окупації Горлівка була досить заможним містом.
"Потім прийшла до нас Росія. Ну, як прийшла - на танках приїхала. Обізвали нас "ДНР"... І як наслідок - ні роботи, ні податків. Суцільні злидні", - додав підприємець.
Весьолкін стверджує, що у місцевого населення є два способи прогодуватися: або перебиватися випадковими заробітками, або йти воювати на боці окупантів.
Згідно з даними з реєстрів, підприємство "Арго" займалося виготовленням виробів із бетону і неспеціалізованою гуртовою торгівлею.