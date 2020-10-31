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"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи. ФОТО

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Громадські активісти та ветерани провели акцію протесту біля розташованого під Луцьком будинку судді Конституційного Суду Петра Філюка, який голосував за скасування електронного декларування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

Акцію анонсували напередодні. Біля будинку активістів вже чекали правоохоронці.

Під воротами будинку протестувальники розклали полотна з відбитками "кривавих долонь" і кілька гарбузів зі свічками всередині.

Учасники акції скандували: "Відставка або смерть!"

"Хоча Хелловін - це і не українське свято, прийшли цього дня, бо суддя Філюк - нечисть, яку потрібно виганяти", - пояснив один з учасників протесту, майданівець Богдан Климчук.

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За словами учасників акції, Петро Філюк у цьому будинку буває рідко, зараз живе в Києві.

Від будинку судді активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області, який Філюк очолював упродовж 15 років перед тим, як отримати призначення у КСУ, і повісили там плакат.

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Вийди звідси, нечисть! До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи 04

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