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"Висловлює протест пастилою": у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку. ФОТО

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Мешканку міста Жодіно Іраїду Мисько засудили до штрафу в 540 білоруських рублів (5800 грн) за фото біло-червоно-білої пастили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання Ex-press.

75-річна мешканка міста Жодіно Іраїда Мисько - кандидат сільськогосподарських наук. Після того, як Лукашенко захопив владу в Білорусі, оголосивши себе переможцем сфальсифікованих виборів, вона почала виходити на акції протесту з біло-червоно-білим прапором.

Висловлює протест пастилою: у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку 01

У суді проти Мисько міліціонери представили 6 протоколів і речові докази, зокрема фотографію, на якій пенсіонерка тримає в руках біло-червоно-білу пастилу.

"Так, це так вона висловлює протест. Пастилою", - повідомив суду капітан міліції Євген Семашко.

Висловлює протест пастилою: у Білорусі оштрафували 75-річну пенсіонерку 02

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Після суду Іраїді Мисько повідомили, що на неї у міліції є й інші протоколи. У другій половині дня в її квартиру прийшли співробітники міського відділу внутрішніх справ. Вони провели огляд і вилучили комп'ютер.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    маразм? или таки террор?
  • Roman Vovnenko 20980e7d
    Протест зефіркою, це жесть. Бацька так довго не витримає.
  • Maxim Ak-Murza
    О, майн Гот! Решил хряпнуть чарку своей абрикосовки "Злий Бандеривец" урожая пр. года, отрезал шматок Сала, а там...Вы не поверите!!! - бело-красно-бело. Только литвину не говорите, а то он меня в фОшызды запишет. И,таки Будьмо! "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку - Цензор.НЕТ 6424
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