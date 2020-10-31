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Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині. ФОТО

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У селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області відбулося прощання з Михайлом Григоровичем Старостіним (позивний Тихий). Він загинув 30 жовтня в районі селища Водяне на Донеччині під час ворожого обстрілу з боку найманців РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Суспільне".

"Михайлові було 30 років. Він був спокійним, дуже урівноваженим, ніколи не панікував", - розповідає Олександр Куса, який прослужив із Михайлом 2 роки.

"Таких людей, як він, треба снайперами ставити. Це людина, реально, - золоті руки. Всі позиції свої, бліндажі він робив як для Бога. На нього покладалися офіцери. Йому не потрібен був наказ. Йому треба було сказати: "Мішань, виручи". Він інколи не відмовляв", - розповів побратим.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 01

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Михайло Старостін із 2010 року служив у Криму. Разом із ним 2014-го звідти виходив Дмитро Глова.

"Ніколи ні на кого не кричав. На рейсі могло бути важко, тоді він міг спокійно з посмішкою сказати, що треба зробити. Знаю його близько 8 років. Жодного разу не бачив, щоб він на когось кричав. Досі не віриться. Будемо вертатися назад якось. Він завжди буде з нами там", - каже товариш.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 02Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 03

Класна керівниця Михайла Алла Суха згадує про нього так: "Наприклад, прибираємо ділянку. Пів ділянки робить клас, а пів ділянки – Міша. У нас була на Андрія вечірка. І витягували, кому який хлопець попадеться. І ось одній дівчинці попав Міша. І всі: "Ой, як ми тобі зазадримо, бо Міша такий працьовитий і дуже добрий". Мені так боляче. Це така дитина".

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На фронті Михайло сумував за домівкою, каже керівниця центру допомоги учасникам АТО при Херсонській ОДА Наталія Возаловська.

"Він, дізнавшись, що приїхали з Херсону, підійшов до нас і каже: "А я з Херсонської області, з Бериславського району. Звідки саме? З Новорайська". І ми так тепло поспілкувалися з ним. Зустрічалися ще кілька разів. Привітний, веселий був", - розповідає жінка.

У Михайла Старостіна залишилися мати, дружина та троє сестер.

Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині 04

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