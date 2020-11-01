Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області. ФОТО
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Туристи: 1999 р.н. та 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись гірським туристичним маршрутом у районі озера Несамовите Яремчанської міської ради, у зв’язку із ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування та не можуть самостійно продовжувати рух. Телефонний зв'язок з особами періодично підтримувався.
О 14:55 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 4 рятувальників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення- пост Заросляк. О 16:20 рятувальники зустріли виснажених туристів неподалік озера Несамовите, надали їм гарячий чай, медичної допомоги вони не потребували.Рятувальникм забезпечили супровід туристів до НСБ "Заросляк", де туристи залишились на ночівлю".