Чоловік облив свою сім'ю хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про те, що до місцевої лікарні з хімічними опіками доставлені 33-річна жінка та двоє її дітей, 15-ти та одного року, поліцейські отримали ввечері 31 жовтня від медиків.
Під час проведення слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодженя мешканці райцентру та її дітям під час сварки завдав 31-річний співмешканець, який у стані алкогольного сп’яніння повернувся додому. Нетверезий чоловік схопив пляшку, у якій була невстановлена хімічна речовина, та облив нею жінку, 15-річного сина та однорічну доньку.
Наразі потерпілі - у медичних закладах. Зловмисника ж поліцейські затримали у Миколаєві в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Замах на умисне вбивство", за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Пляшку з рідиною поліцейські вилучили та направили на експертизу. За процесуального керівництва місцевої прокуратури затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину та найближчим часом буде обраний запобіжний захід.