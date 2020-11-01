Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані. ФОТОрепортаж

Поліція Харкова з'ясовує обставини смерті чоловіка в ресторані на вулиці Ярослава Мудрого. Тіло виявлене 1 листопада близько 5:50.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, за адресою виїхала слідчо-оперативна група і керівництво Київського відділу.

"На місці події на другому поверсі ресторану правоохоронці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд з померлим була зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться огляд місця події, опитуються свідки.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Як повідомила Суспільному прессекретар поліції Олена Соболевська, бойовий чи травматичний пістолет знайдено на місці події - відповідь дасть експертиза.

За однією з версій, яку перевіряє слідство, чоловік зайшов до ресторану і відкрив вогонь: щоб захиститися, відвідувачі чинили опір. Причину смерті загиблого поліція не називає.

На підлозі правоохоронці знайшли кілька гільз і бите скло.

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У соцмережах вранці з'явилася інформація, що вбитий був охоронцем депутата ВР від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева. На своїй сторінці в фейсбуці він це спростував: "Мені шкода, що обірвалося життя, але особа вбитого мені невідома. Він ніколи у мене не працював".

Слідство встановлює, була смерть чоловіка навмисним вбивством або з необережності, перевищенням дозволеної самооборони.

За правилами карантину заклади в "червоні зоні" можуть працювати з 8:00 до 20:00. Чому ресторан працював вночі і чи отримає адміністрація штраф - на це питання Соболевська відповісти не змогла.

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