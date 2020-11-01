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Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва. ФОТОрепортаж

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На Контрактовій площі в столиці відбулась акція, присвячена Всесвітньому дню вегана. Її учасники закликали відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".

Демонстранти палили фаєри і розгорнули два банери з написами - Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".

Учасники акції, на обличчях яких були надіті білі маски, провели своєрідний перфоманс: вони утворили куб, а в руках тримали фотографії з убитими фермерськими тваринами.

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Деякі з учасників акції на ноутбуках демонстрували відеокадри того, як на бойнях убивають тварин, м'ясо яких потім продають на ринках і в супермаркетах.

Демонстранти закликали людей відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.

Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 01
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 02
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 03
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 04
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 05
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 06
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 07
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 08
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 09
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 10
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 11
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 12
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 13
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 14
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 15
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 16
Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва 17

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6262
  • Шрек Баблокат
    Защитники прав животных провели акцию в центре Киева - Цензор.НЕТ 6187
  • Diogen Gdl
    Пусть убеждают хищников есть траву вместо мяса. Тех же медведей или тигров. Тупость она заразительна.
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