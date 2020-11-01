Захисники прав тварин провели акцію в центрі Києва. ФОТОрепортаж
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На Контрактовій площі в столиці відбулась акція, присвячена Всесвітньому дню вегана. Її учасники закликали відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Букви".
Демонстранти палили фаєри і розгорнули два банери з написами - Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".
Учасники акції, на обличчях яких були надіті білі маски, провели своєрідний перфоманс: вони утворили куб, а в руках тримали фотографії з убитими фермерськими тваринами.
Деякі з учасників акції на ноутбуках демонстрували відеокадри того, як на бойнях убивають тварин, м'ясо яких потім продають на ринках і в супермаркетах.
Демонстранти закликали людей відмовитися від будь-яких продуктів тваринного походження.