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Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська. ФОТО

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Стрілянина сталася увечері 1 листопада. Чоловік поранив двох містян, один з них у відповідь вистрілив із травмата. За 10 хвилин до цього на сусідній вулиці підстрелили дівчину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"1 листопада приблизно о 20:40 в Івано-Франківську на вулиці Пулюя невідомий чоловік влаштував стрілянину та поранив двох чоловіків. Один з поранених мав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у нападника", - йдеться в повідомленні.

Усіх учасників події затримали на місці і доставили з травмами до медзакладу.

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"Крім того, приблизно о 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину, ймовірно, стріляв з пістолета, її госпіталізували", - додали в поліції.

Нині слідчі з'ясовують, чи пов'язані між собою ці два інциденти.

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Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська 02
Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська 03
Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська 04

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    И без всякого разрешения, бандюки имеют нарезное огнестрельное оружие.
    А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
    Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
    Страна для бандюков а не для людей.
  • irenka ko
    Ви у курсі, що добропорядних психів не існує?

    Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
  • Вольдемар Чопик
    мали би зброю - того психа застрелила би тоді ще та дівчина
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