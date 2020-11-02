Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі. ФОТОрепортаж

Винуватець смертельної ДТП на Столичному шосе засуджений до 10 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У понеділок, 02 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України).

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

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Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинуло четверо людей, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля "Mercedes-Benz GL 250D", допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль "Hyundai Tucson". Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі "Hyundai Tucson".

Водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.

Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.

Раніше в суді Желепа підтвердив, що напередодні вживав алкоголь. Також за день до цього він вживав "травку".