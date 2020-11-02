На Чернігівщині прокурор влаштував смертельну ДТП, двоє людей загинули, - ДБР. ФОТОрепортаж
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Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП поблизу смт Березна на Чернігівщині за участю керівника однієї з місцевих прокуратур Чернігівської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, 2 листопада 2020 року приблизно о 09:20 прокурор, перебуваючи за кермом автомобіля Acura, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Від отриманих травм водій і пасажирка ВАЗу померли на місці ДТП.
Слідчі ДБР затримали правоохоронця в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст.286 КК України). Також готується клопотання про обрання прокурору запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.