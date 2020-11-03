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Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО

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Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва. ФОТО
Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Аби не допустити бідь-яких правопорушень, правоохоронці, в тому числі й кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали що, організатори деяких заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції: "У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації".

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Також відомо, що вранці біля Верховної Ради одному з учасників заходу стало зле. Військовослужбовці Національної гвардії України і поліцейські надали чоловікові першу домедичну допомогу.

Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва 01

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Топ коментарі

  • Gal
    Та сама, то хто? Зеленський зі слугами, ОПЗЖ, заМайбах...? Хто з них тут на цьому фото?
    Блін, закінчував би ти з наркотою...
  • Alter Nator
    Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466
  • Alexey Poltorak
    Кто из них при владі?
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