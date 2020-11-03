Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Злочинна група займалася вербуванням громадян України для перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії в Європу. Зловмисники незаконно переміщували завербованих українців через державний кордон до Туреччини, де потім їх втягували в злочинну діяльність. Протягом п'яти років фігуранти завербували понад 200 українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Співробітники Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції спільно зі слідчими ГУНП в АР Крим за процесуального керівництва Кримської прокуратури у тісній взаємодії з оперативно-розшуковими підрозділами Південного регіонального управління ДПС України, ЄВРОПОЛОМ, правоохоронними органами Греції, Італії та Великобританії викрили п’ять учасників транснаціональної організованої групи, які займалися торгівлею людьми.

"Фігуранти – жителі Одещини та Криму, які, починаючи з 2015 року, вербували українців і переміщували їх до Республіки Туреччини. Там передавали місцевим спільникам. Поліцейські встановили, що за одного проданого українця торговці людьми отримували до трьох тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

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Завербованих втягували у злочинну діяльність, пов’язану з контрабандою мігрантів. Потерпілі мали нелегально переміщати мігрантів із країн Південно-Західної Азії до країн Європи. При цьому зловмисники приховували факт наявності жорсткої кримінальної відповідальності за перевезення нелегальних мігрантів у тих країнах, куди їх перевозили. Наразі фактично усі завербовані відбувають покарання у Греції або Італії.

Загалом у місцях позбавлення волі закордоном знаходиться понад 200 українських громадян, які морем перевозили нелегалів. Для наших співвітчизників це була дорога в один кінець. Торговці людьми обіцяли шкіперам-українцям, що у разі затримання на них чекає депортація додому або кілька місяців міграційного арешту.

30 жовтня п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 149 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме – торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх жертв цього злочинного ланцюга для притягнення до кримінальної відповідальності їхніх експлуататорів.

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