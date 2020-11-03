Позов проти Марківа - це позов проти всієї України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 листопада, в Мілані відбудеться заключне засідання у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона сподівається на виправдувальний вирок для нашого солдата.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який присутній на засіданні суду.

"Сподіваємося, що це останнє рішення суду щодо Віталія Марківа і що вирок буде виправдувальний і цей більш, ніж трирічний термін ув’язнення закінчиться. України свого солдата не лише. Це позов не лише проти нацгвардійця, це позов проти всієї України",- заявив Арсен Аваков.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова додала, що в разі, якщо апеляційний суд візьме до уваги додаткові докази, які надала українська сторона захисту, то він може знов відкласти остаточне рішення, розглянути по суті докази і потім вже надати їм оцінку та винести рішення.

"Але згідно з їхнім законодавством, Римським статутом, апеляційний суд може ухвалити рішення, якого ми всі чекаємо, що Віталій Марків не винний, тобто повністю задовольнити його скаргу", - сказала Людмила Денісова.

Зазначимо, сам Віталій Марків не буде присутній на сьогоднішньому засіданні міланського апеляційного суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Італії продовжиться засідання апеляційного суду у справі Марківа, - МВС

Таке рішення було ухвалено тюремними керівниками відповідно до настанови італійського уряду через обмеження пересування у місті з причин пандемії.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 р.

У Мілані 29 вересня відбулося перше засідання апеляційного суду у справі Віталія Марківа. Сторона захисту, яку ведуть кращі італійські адвокати Рафаелі Делла Валле і Нікколо Бертоліні Клерічі, наполягають на невинуватості Віталія Марківа, який ніяк не міг бути причетний до загибелі Андреа Рокеллі.



Фото: сайт МВД

1 жовтня у Мілані відбулося чергове засідання щодо апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Українська сторона в чергове підкреслила, що рішення суду першої інстанції у справі Марківа – абсурдне і ми розраховуємо на долучення матеріалів української сторони до справи.

На третьому засіданні 15 жовтня апеляційний суд прийняв новий переклад слів нацгвардійця, які доводять його невинуватість

23 жовтня в Мілані продовжилось засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця. На засіданні, сторона захисту пред’явила суду присяжних факти, що свідчать про непричетність Віталія до загибелі італіїського журналіста Андреа Рокеллі.