Прокурор Сум Вольченко з дружиною і дитиною загинули в результаті ДТП на Полтавщині. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За попередньою інформацією, автомобіль LEXUS, під керуванням водія 1990 року народження, жителя міста Суми, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом "КRONE", під керуванням водія, 1984 року народження, жителя Донецької області.
В результаті ДТП водій автомобіля LEXUS і його два пасажири - жінка, 1991 року народження та малолітня дитина 2017 народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений в місцеву лікарню.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.
На сайті Офісу Генпрокурора висловили співчуття у зв'язку із загибеллю прокурора.
"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина і дочка. У сім'ї залишився п'ятирічний син. Олександр Вольченко працював в органах прокуратури 7 років. Висококваліфікований і професійний прокурор, справжній товариш - таким він залишиться в серцях тих, хто його знав. Колектив органів прокуратури глибоко співчуває рідним, близьким і колегам Олександра Вольченка. Сумуємо разом з вами. Світла пам'ять загиблим", - йдеться в повідомленні.