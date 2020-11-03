Прокурор Сум Вольченко з дружиною і дитиною загинули в результаті ДТП на Полтавщині. ФОТО

ДТП сталася 2 листопада, близько 19 години, на 227-му кілометрі автодороги "Кролевець-Суми-Пирятин".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль LEXUS, під керуванням водія 1990 року народження, жителя міста Суми, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом "КRONE", під керуванням водія, 1984 року народження, жителя Донецької області.

В результаті ДТП водій автомобіля LEXUS і його два пасажири - жінка, 1991 року народження та малолітня дитина 2017 народження, загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений в місцеву лікарню.

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Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП. Триває досудове розслідування.

На сайті Офісу Генпрокурора висловили співчуття у зв'язку із загибеллю прокурора.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина і дочка. У сім'ї залишився п'ятирічний син. Олександр Вольченко працював в органах прокуратури 7 років. Висококваліфікований і професійний прокурор, справжній товариш - таким він залишиться в серцях тих, хто його знав. Колектив органів прокуратури глибоко співчуває рідним, близьким і колегам Олександра Вольченка. Сумуємо разом з вами. Світла пам'ять загиблим", - йдеться в повідомленні.



