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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України спільно зі Службою зовнішньої розвідки України блокувала систематичне розкрадання авіаційних комплектуючих зі стратегічного вітчизняного підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.

Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.

Оперативники спецслужби провели операцію, підготовлену з використанням оперативних можливостей Служби зовнішньої розвідки. Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.

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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 01

Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.

У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2" та "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 02

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної оборудки.

СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 03

Викриття протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 04
СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 05
СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих 06
Фото: сайт СБУ

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Свинарчуки Порошенка крали запчасти в Украину, а Свинарчуки Зеленского крадут запчасти в парашу. Просто почувствуйте разницу СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих - Цензор.НЕТ 8688
  • Андрей Андрийко
    СБУ молодцы!!!!
  • Шрек Баблокат
    а СБУ не хочет диверсию в Конститут. Суде раскрыть?!
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