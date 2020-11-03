СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою версією слідства, організували протиправну схему власники російської авіаційної компанії. Посередники, у тому числі посадовці стратегічного підприємства, викрадали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2", "Мі-8", "Мі-17" та їх модифікацій.
Викрадену продукцію посередники вивозили за кордон поза митним контролем. Обладнання, за підробленими документами, ділки продавали оборонним компаніям з Близького Сходу та у країни колишнього СНД.
Оперативники спецслужби провели операцію, підготовлену з використанням оперативних можливостей Служби зовнішньої розвідки. Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби продажу авіаційного двигуна вартістю 980 тисяч доларів США.
Технічна експертиза встановила, що двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові гвинтокрили.
У ході проведення обшуків в офісах українських посередників і місцях проживання зловмисників було виявлено авіаційні запчастини для гвинтокрилів "Мі-2" та "Мі-8". Також вилучено чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів.
Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали начальника відділу стратегічного підприємства. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників незаконної оборудки.
Викриття протиправної діяльності здійснювалося під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.