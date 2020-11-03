Новини Фото • Силовики

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 42334
3 листопада у Вінниці поліцейські управління карного розшуку і Вишинського відділення поліції за силової підтримки бійців КОРДу затримали подружжя, що підозрюється в незаконному позбавленні волі 25-річного вінничанина. Постраждалого побили, одягли на голову мішок, погрожували пістолетом, завезли на територію приватного домогосподарства й утримували в підвальному приміщенні протягом доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

До поліції по допомогу звернулася дружина потерпілого про те, що його чоловіка викрали невідомі люди та незаконно утримують.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, були підключені всі оперативні можливості, які дозволили вийти на підозрюваних. Затримали зловмисників бійці спецпідрозділу КОРД у момент їхнього пересування на автомобілі в середмісті Вінниці.

Під час огляду автомобіля поліцейськими вилучено мішок, мотузку, металеву трубу та інші знаряддя вчинення злочину. За місцем проживання зловмисників вилучено пістолет для відстрілу гумових куль та інші речові докази.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 01

Попереднім слідством встановлено, що зловмисники звинуватили потерпілого, який працював у них, в крадіжці 12 тис. гривень. Потерпілий свою вину заперечував. Тоді його силою посадили в автомобіль, одягли мішок на голову та привезли в будинок зловмисника, де в подальшому утримували впродовж доби у підвалі.

Також читайте: В Одесі озброєні молодики викрали таксиста і вимагали гроші, - поліція

За словами потерпілого, його побили, а потім привезли додому, де забрали його паспорт, мобільний телефон та телевізор, вимагаючи кошти.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 02

Наразі 36-річний чоловік затриманий в процесуальному порядку та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Готуються матеріали для оголошення йому про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини. Оцінка дій його 30-річної дружини буде надана в ході слідства.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 ч. 2 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Такий злочин карається ув’язненням терміном до 5 років.

Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 03
Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 04
Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці 05
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
  • SergTranscarpathian
    Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
  • SergTranscarpathian
    Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини