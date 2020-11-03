Підприємець на Львівщині заволодів 6,5 млн грн під час ремонту комунальної лікарні. ФОТО

На Львівщині слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад 6,5 мільйона бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що у 2018 році між однією з комунальних лікарень Львівської обласної ради та ТОВ, яке працює у сфері теплоенергетики було укладено угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі лікарні з введенням енергозберігаючих технологій.

Директор підприємства-підрядника, 34-річний житель міста Борислав, упродовж 2018-2019 років становив і підписував документи (зокрема, акти приймання будівельних робіт), в які вносив недостовірні дані про вартість блоків для заміни віконних і дверних конструкцій.

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Проведеною судовою експертизою встановлено, що різниця між ринковою вартістю вікон і їх вартістю, згідно з актами виконаних робіт, становить 6 585 588 гривень.