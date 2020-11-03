На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС. ФОТО

У Луганській області тривають роботи з обладнання КПВВ "Золоте" і "Щастя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Також читайте: На засіданні ТКГ домовилися про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада, - ОП

За сприяння Командування об’єднаних сил, усі заходи проводяться з дотриманням наданих гарантій безпеки та контролю режиму припинення вогню завдяки спільній роботі Української сторони СЦКК з патрулями СММ ОБСЄ.

На КПВВ "Золоте" група розмінування ДСНС України провела очищення дорожнього коридору від вибухонебезпечних предметів. Окрім того, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста оглянули майданчик для розміщення модуля пункту надання першої медичної допомоги.

Також працівники одного з підприємств завершили роботи з укладання асфальтового шару на перехресті доріг Золоте - Катеринівка та Золоте -Первомайськ. Після виконання вищевказаних робіт працівники розпочали висипку узбіччя щебенем основної траси на Первомайськ.





У районі КПВВ "Щастя" працівники Луганського облавтодору продовжують виконувати ремонтні роботи на автошляху Н-21 від КПВВ в напрямку Луганська.

Також читайте: Через КПВВ "Станиця Луганська" не пропускатимуть щонайменше до 15 листопада, - ООС