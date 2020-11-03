На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

3 листопада правоохоронці затримали жителя Буковини, який був посередником в отриманні хабаря для передачі члену військово-лікарської комісії одного з районних військових комісаріатів (ч. 3 ст. 368 КК України).