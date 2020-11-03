Новини Фото • Агресія Росії проти України, Хабарники, Силовики

На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

1 8754
3 листопада правоохоронці затримали жителя Буковини, який був посередником в отриманні хабаря для передачі члену військово-лікарської комісії одного з районних військових комісаріатів (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 3 тис. доларів призначався за визнання двох громадян непридатними для проходження строкової військової служби.

На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура 02

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушнику підозри та обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність члена ВВК до згаданої протиправної діяльності.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини