Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі. ФОТО

Поліцейські викрили 29-річного львів’янина, причетного до організації "будинків розпусти" у Львові та Дніпрі

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 29-річний житель міста Львова разом із співучасниками організував чотири "будинки розпусти" в орендованих помешканнях, де жінки надавали клієнтам платні сексуальні послуги, вартість яких починалась від 800 гривень і зростала залежно від побажань клієнтів.

"У рамках досудового розслідування 2 листопада поліцейські провели десять санкціонованих обшуків у Львові та у Дніпрі, під час яких виявили та вилучили речові докази – "чорнову" бухгалтерію, грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інше", - говориться в повідомленні.







Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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