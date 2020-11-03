Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила у Закарпатській області схему вимагання посадовцями грошей з підрядників за безперешкодне зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво" на території регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм одержання хабарів з підприємців. Задокументовано, що посадовці вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла у тендері на зведення в одному із селищ культурного центру у межах проєкту "Велике будівництво". За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику не створювати штучних перешкод під час проведення будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох високопосадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після передачі всієї суми хабаря.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, йдеться про реконструкцію клубу в с. Мокра Перечинського району з подальшим зведенням на його базі соціально-культурного центру в рамках проєкту "Велике будівництво". З державного бюджету на цей об'єкт виділено 5,6 млн грн. Частину з цієї суми головний підрядник вже отримав, після чого чиновники зажадали у нього 560 тис. грн хабаря за забезпечення безперешкодного будівництва.