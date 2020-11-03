Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТОрепортаж

Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову) батарею ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Артилеристів нагороджено грошовими преміями у розмірі 230 тис. і 205 тис. гривень відповідно.

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Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію 135 тис. гривень.





Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вони отримають 140 тис. гривень.

Найкращою самохідною батареєю стали воїни 26-ї артилерійської бригади. На них чекає грошова премія – 200 тис. гривень.





Нагадаємо, на конкурсі були представлені підрозділи Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил і Сухопутних військ. Всього 14 батарей. Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях – тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній.