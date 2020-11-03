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Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ. ФОТОрепортаж

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Відбулося нагородження переможців конкурсу на найкращу артилерійську (мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову) батарею ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 01

Найкращими причіпною та протитанковою батареями визнано воїнів 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Артилеристів нагороджено грошовими преміями у розмірі 230 тис. і 205 тис. гривень відповідно.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 02

Дивіться також: Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід". ФОТОрепортаж

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 03

Звання найкращої мінометної батареї здобули військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Перемога в цій номінації передбачає грошову премію 135 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 04
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 05

Найкращою реактивною батареєю визнано артилеристів 81-ї окремої аеромобільної бригади. Вони отримають 140 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 06

Найкращою самохідною батареєю стали воїни 26-ї артилерійської бригади. На них чекає грошова премія – 200 тис. гривень.

Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 07
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ 08

Нагадаємо, на конкурсі були представлені підрозділи Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил і Сухопутних військ. Всього 14 батарей. Конкурс передбачав випробування у чотирьох номінаціях – тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    НАШІ ВІТАННЯ !!!
    Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
  • Yri Simash 021700c1
    Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
  • AbOriginal_UA
    Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
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