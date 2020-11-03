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Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж

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День роботи ВР 3 листопада був відзначений виступом глави МОЗ Степанова, збором підписів за відставку суддів Конституційного суду. Також депутати обговорювали автомобілі журналістів, піар у ЗМІ і купівлю дорогої нерухомості.

Як провели пленарний днів 3 листопада депутати Верховної Ради - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 01

Початок роботи ВР 3 листопада

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 02

Нардепи ОПЗЖ Кузьмін і Медведчук

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 03
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 04

Депутат Третьякова зі "СН" потайки грала в комп'ютерні ігри під час виступу глави МОЗ

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 05

Виступ міністра охорони здоров'я Степанова, який заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 06

Скандальний "слуга народу" Іванісов

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 07

"Слуга народу" Яременко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 08

Вікторія Сюмар з "ЄС"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 09

Співголова фракції "СН" Арахамія порушує масковий режим. Сьогодні ВР проголосувала, що таких порушників штрафуватимуть

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 10

Медведчук з колегою зі "СН" Радуцьким

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 11

В секторі фракції "Слуга народу"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 12

Третьякова зі "СН" і Макаренко з ОПЗЖ

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 13
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 14

Шуфрич з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 15

"Слуга народу" Шевченко і Анна Скороход, яку однією з перших виключили з пропрезидентської фракції

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 16

Переписка нардепа ОПЗЖ Віктора Чорного з абонентом "Віктор Єременко" обговорює автомобілі журналістів-розслідувачів

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 17

Медведчук з колегами

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 18

"Слуга народа" Качура і член групи "За майбутне" Яценко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 19

Андрій Парубій з "ЄС"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 20
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 21

Нардеп із "за майбутнє" Дубневич прицінюється до 7-поверхового будинку в центрі Львова за 219 млн грн

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 22

В президії ВР

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 23

"Слуга народу" Яременко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 24
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 25

Депутатські гримаси і пози

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 26

Член групи "Довіра" Бакунець обговорює співпрацю з пресою - "зроблять новину" і "давай крутнемо рекламу"

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 27

Спікер Разумков, Петро Порошенко з колегою

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 28

"Слуга народу" Тищенко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 29

Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Геращенко 

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 30

Слуги народу Тищенко і підозрюваний у корупції Юрченко

Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 31
Збір підписів за відставку суддів КС, гра слуги народу Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада 32

Фракція "Слуга народу" висловили свою позицію проти рішень Конституційного суду

Фото - Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
    Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 6960
  • Fantomas
    вот и украинская реальность нынешних барыг у власти...
    у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..

    зеленский, а не ***** ли ты гнида???
  • Маркиз
    Парламент разогнал Зеленского

    Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада - Цензор.НЕТ 1884

    Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.

    Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.

    Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!

    Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.

    Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
    Nick Vest
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