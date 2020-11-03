Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж
Як провели пленарний днів 3 листопада депутати Верховної Ради - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Початок роботи ВР 3 листопада
Нардепи ОПЗЖ Кузьмін і Медведчук
Депутат Третьякова зі "СН" потайки грала в комп'ютерні ігри під час виступу глави МОЗ
Виступ міністра охорони здоров'я Степанова, який заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної
Скандальний "слуга народу" Іванісов
"Слуга народу" Яременко з колегою
Вікторія Сюмар з "ЄС"
Співголова фракції "СН" Арахамія порушує масковий режим. Сьогодні ВР проголосувала, що таких порушників штрафуватимуть
Медведчук з колегою зі "СН" Радуцьким
В секторі фракції "Слуга народу"
Третьякова зі "СН" і Макаренко з ОПЗЖ
Шуфрич з колегою
"Слуга народу" Шевченко і Анна Скороход, яку однією з перших виключили з пропрезидентської фракції
Переписка нардепа ОПЗЖ Віктора Чорного з абонентом "Віктор Єременко" обговорює автомобілі журналістів-розслідувачів
Медведчук з колегами
"Слуга народа" Качура і член групи "За майбутне" Яценко
Андрій Парубій з "ЄС"
Нардеп із "за майбутнє" Дубневич прицінюється до 7-поверхового будинку в центрі Львова за 219 млн грн
В президії ВР
"Слуга народу" Яременко з колегою
Депутатські гримаси і пози
Член групи "Довіра" Бакунець обговорює співпрацю з пресою - "зроблять новину" і "давай крутнемо рекламу"
Спікер Разумков, Петро Порошенко з колегою
"Слуга народу" Тищенко
Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Геращенко
Слуги народу Тищенко і підозрюваний у корупції Юрченко
Фракція "Слуга народу" висловили свою позицію проти рішень Конституційного суду
Фото - Цензор.НЕТ