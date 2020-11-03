Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж

День роботи ВР 3 листопада був відзначений виступом глави МОЗ Степанова, збором підписів за відставку суддів Конституційного суду. Також депутати обговорювали автомобілі журналістів, піар у ЗМІ і купівлю дорогої нерухомості.

Як провели пленарний днів 3 листопада депутати Верховної Ради - у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Початок роботи ВР 3 листопада

Нардепи ОПЗЖ Кузьмін і Медведчук





Депутат Третьякова зі "СН" потайки грала в комп'ютерні ігри під час виступу глави МОЗ

Виступ міністра охорони здоров'я Степанова, який заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофічної

Скандальний "слуга народу" Іванісов

"Слуга народу" Яременко з колегою

Вікторія Сюмар з "ЄС"

Співголова фракції "СН" Арахамія порушує масковий режим. Сьогодні ВР проголосувала, що таких порушників штрафуватимуть

Медведчук з колегою зі "СН" Радуцьким

В секторі фракції "Слуга народу"

Третьякова зі "СН" і Макаренко з ОПЗЖ





Шуфрич з колегою

"Слуга народу" Шевченко і Анна Скороход, яку однією з перших виключили з пропрезидентської фракції

Переписка нардепа ОПЗЖ Віктора Чорного з абонентом "Віктор Єременко" обговорює автомобілі журналістів-розслідувачів

Медведчук з колегами

"Слуга народа" Качура і член групи "За майбутне" Яценко

Андрій Парубій з "ЄС"





Нардеп із "за майбутнє" Дубневич прицінюється до 7-поверхового будинку в центрі Львова за 219 млн грн

В президії ВР

"Слуга народу" Яременко з колегою





Депутатські гримаси і пози

Член групи "Довіра" Бакунець обговорює співпрацю з пресою - "зроблять новину" і "давай крутнемо рекламу"

Спікер Разумков, Петро Порошенко з колегою

"Слуга народу" Тищенко

Петро Порошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе й Ірина Геращенко

Слуги народу Тищенко і підозрюваний у корупції Юрченко





Фракція "Слуга народу" висловили свою позицію проти рішень Конституційного суду

Фото - Цензор.НЕТ